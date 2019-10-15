В Украине на алкогольные напитки будут наносить QR-коды

Депутаты намерены победить проблему фальсификации спиртного в Украине с помощью QR-кодов.
Производители и импортеры спиртных напитков в Украине начнут наносить на этикетки новый элемент защиты – уникальные QR-коды, — передает UBR.
Это станет возможным тогда, когда Верховная Рада поддержит инициативы законопроекта №2243.
Это "необходимо для запуска в будущем общенациональной автоматизированной системы контроля за оборотом спиртного".
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Данный механизм также позволит защитить людей от подделок.
Так, QR-код будет содержать следующую информацию:
· Название производителя или импортера.
· Местонахождение производственных мощностей.
· Регистрационный номер оборудования, на котором изготовлен напиток.
· Название продукта.
· Дата и время его разлива.
Поэтому, считав с помощью смартфона код, покупатель сможет получить информацию о приобретаемом продукте.
Законопроектом предполагается, что за продажу напитков без кода или с поддельным знаком, предпринимателям должны будут заплатить штраф в размере до 10,2 тыс. грн.
Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей ёмкости по сравнению со штрихкодами стандарта UPC. Расширения включают отслеживание продукции, идентификацию предметов, отслеживание времени, управление документами и общий маркетинг.
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