В Украине на алкогольные напитки будут наносить QR-коды

На алкоголь собираются наносить QR-коды. Фото: Корреспондент

Депутаты намерены победить проблему фальсификации спиртного в Украине с помощью QR-кодов.

Производители и импортеры спиртных напитков в Украине начнут наносить на этикетки новый элемент защиты – уникальные QR-коды, — передает UBR.

Это станет возможным тогда, когда Верховная Рада поддержит инициативы законопроекта №2243.

Это "необходимо для запуска в будущем общенациональной автоматизированной системы контроля за оборотом спиртного".

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Данный механизм также позволит защитить людей от подделок.

Так, QR-код будет содержать следующую информацию:

· Название производителя или импортера.

· Местонахождение производственных мощностей.

· Регистрационный номер оборудования, на котором изготовлен напиток.

· Название продукта.

· Дата и время его разлива.

Поэтому, считав с помощью смартфона код, покупатель сможет получить информацию о приобретаемом продукте.

Законопроектом предполагается, что за продажу напитков без кода или с поддельным знаком, предпринимателям должны будут заплатить штраф в размере до 10,2 тыс. грн.

Система QR-кодов стала популярной за пределами автомобильной промышленности благодаря возможности быстрого считывания и большей ёмкости по сравнению со штрихкодами стандарта UPC. Расширения включают отслеживание продукции, идентификацию предметов, отслеживание времени, управление документами и общий маркетинг.