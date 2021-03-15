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понедельник, 15 марта 2021 21:36

В Украине может появиться новый вид пенсий

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В Украине может появиться новый вид пенсий
Могут внедрить пенсии за особые заслуги перед государством. Фото: pexels.com

Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект об установлении пенсий за особые заслуги награжденным Почетной грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ.

Первый заместитель председателя Комитета Михаил Цимбалюк обратил внимание на то, что в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" пенсии назначают лицам, награжденным Почетной грамотой президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой президиума Верховного Совета Украинской ССР.

"Михаил Цимбалюк обратил внимание, что в этой статье не обращают внимание на лиц, которые за годы независимости Украины сделали весомый личный вклад в различных сферах жизнедеятельности, имеющих заслуги перед украинским народом в становлении и укреплении страны как демократического, социального, правового государства, способствовали обеспечению прав и свобод граждан, развития демократии, парламентаризма и гражданского согласия в обществе, активно участвовали в законотворческой деятельности и были за это награждены Почетной грамотой ВРУ или Грамотой ВРУ", - говорится в сообщении на сайте Рады.

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Нардепы выразили разные мнения относительно того, должно ли быть денежное вознаграждение пожизненным или одноразовым.

"Также они высказались о необходимости выработки механизма лишения награды, который сейчас отсутствует, в частности, в случае наличия уголовного дела. Во время обсуждения члены комитета высказались в поддержку законопроекта. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде рассмотреть его на пленарном заседании", - добавили в Раде.

В результате проверок социальных выплат, пенсии в Украине могут забрать по целому ряду причин. Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Проводит проверку не Министерство социальной политики, а Министерство финансов направляет свои рекомендации.

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