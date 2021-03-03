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среда, 03 марта 2021 17:56

В Украине могут ввести "нулевую" декларацию

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В Украине могут ввести &quot;нулевую&quot; декларацию
Украинцам придется заплатить 5% за валютные ценности. Фото: pexels.com

В Верховной Раде включили в повестку дня законопроект №5153 о введении "нулевой" декларации для всех, кто хочет узаконить заработанные в тени активы.

Чтобы узаконить имущество и активы, заработанные в тени, нужно будет всего 1 раз подать декларацию, пишет Obozrevatel.

Украинцам придется заплатить 5% за валютные ценности, размещенные на счетах в украинских банках и других активах, которые находятся в стране. За активы, которые находятся за границей, нужно будет заплатить 9%. 2,5% - по ОВГЗ, приобретенным в период с 01.01.2021-го по 20.06.2022 год до подачи декларации.

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Не нужно декларировать недвижимость, нежилую недвижимость некоммерческого назначения в 60 кв. м, земельные участки в пределах нормативов бесплатной приватизации, 1 транспортное средство, предназначенное для перевозки 10 человек и более или с объемом двигателя не менее 3 тыс. куб. см, или если средняя рыночная стоимость 375 МЗП, мотоцикл - 800 куб. см, а также самолет, вертолет, яхту, катер. Также сюда относятся другие активы, суммарная стоимость которых составляет не более 400 тыс. грн.

На заседании СНБО был одобрен законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование.

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Дата
03
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