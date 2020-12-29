За ложь в декларациях будут наказывать жестче. СНБО одобрил законопроект

За ложь в декларациях будут жестоко наказывать. Фото: РБК

На заседании СНБО был одобрен законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование.

После доработки Владимир Зеленский внесет его в парламент как неотложный, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства отметил, что следует усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - заявил Зеленский.

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Раньше в Верховную Раду был внесен законопроект о возвращении в законодательство нормы о лишении свободы за недостоверное декларирование.