В Украине могут подорожать все товары

Увеличение ставки НДС по всем или отдельным группам товаров автоматически повысит цены. Фото: Елена Луценко

В Верховной Раде обсуждают идею повышения налога на добавленную стоимость до 22-24%. В Украине НДС в настоящее время составляет 20%.

Как подорожают украинские товары, если повысят НДС, будет зависеть от модели, которую изберут в парламенте. Правильной была бы многоступенчатая модель - поднятие базовой ставки НДС с параллельным введением льготных ставок налога (5-10%) на социальные товары. В частности, на овощи, фрукты, сахар, масло, хлеб. В этом случае цены на социальные товары могут даже снизиться. В случае увеличения ставки НДС по всем или отдельным группам товаров стоимость товаров возрастет автоматически, пишет ТСН.

В Венгрии налог на добавленную стоимость составляет 27%, Швеции, Хорватии и Дании - 25%, Люксембурге - 17%, Мальте - 18%, Германии и Румынии - 19%, Швейцарии - 7,6%.

"Сейчас НДС в Украине утратил функцию бюджетообразующего налога. С каждым годом уровень добавленной стоимости в украинской экономике постепенно снижается. У нас упрощается профиль экономики - переходим к обычной сырьевой модели. То есть экспортируем преимущественно сырье, добываемое из недр, или аграрную - преимущественно технические монокультуры. Постоянно проходит процесс деиндустриализации. Соответственно, исчезает экономическая база для налога на добавленную стоимость", - рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

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Очевидная цель увеличения НДС - собрать с плательщиков дополнительные средства для латания дыр в бюджете, считает эксперт. Следствием повышения налога будет рост теневого сектора экономики и контрабанды. Также это негативно повлияет на внутреннее производство. Цены на товары возрастут.

Министерство финансов подготовило проект изменений в Налоговый кодекс. Планируется дополнительно собирать 60 млрд грн налогов в год.