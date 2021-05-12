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среда, 12 мая 2021 18:56

Правительство хочет дополнительно собрать 60 млрд грн налогов

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Правительство хочет дополнительно собрать 60 млрд грн налогов
В планах правительства борьба с неучтенным использованием земли и теневым оборотом сельскохозяйственной продукции. Фото: Елена Луценко

Министерство финансов подготовило проект изменений в Налоговый кодекс. Планируется дополнительно собирать 60 млрд грн налогов в год.

"Принятие законопроекта позволит получить дополнительные годовые поступления более 60 миллиардов гривен. Деньги будут получены за счет приведения абсолютных ставок налогов до фактического уровня макропоказателей. Предполагается соответствие акцизных ставок, рентных платежей в фактической инфляции. В планах правительства противодействие "скрутки", возврату валютной выручки и борьба с неучтенной использованием земли, теневым оборотом сельскохозяйственной продукции. Также планируется повышение эффективности взимания рентных платежей по добыче полезных ископаемых", - рассказал министр финансов Сергей Марченко во время заседания правительства 12 мая.

Кабмин одобрил соответствующий проект закона, передаст его в Верховную Раду.

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"Устраняем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине. В последние годы было создано много различных схем, которые этот законопроект ликвидирует", - сказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. "За" проголосовали 245 народных депутатов. Документ предусматривает налоговую амнистию активов для детенизации украинской экономики. Предлагается с 1 июля 2021 по 1 июля в 2022-м провести однократное специальное добровольное декларирование активов физических лиц.

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