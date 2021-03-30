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Налоговая амнистия: Рада сделала первый шаг

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Налоговая амнистия: Рада сделала первый шаг
Предлагается одноразовый сбор - 5% по активов на счетах украинских банков. Фото: @NationalBankOfUkraine

Верховная Рада приняла в 1-м чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. За проголосовали 245 народных депутатов.

Документ предусматривает налоговую амнистию активов для детенизации украинской экономики. Предлагается с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022-го провести однократное специальное добровольное декларирование активов физических лиц, сообщает ZN.UA.

Сбор с такого декларирования предлагается определять:

5% касательно валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине и прав денежного требования к украинским резидентам, других активов, которые зарегистрированы в Украине;

9% касательно валютных ценностей в финансовых учреждениях за рубежом, других активов, в том числе движимого и недвижимого имущества, имущественных и корпоративных прав, финансовых инструментов, зарегистрированных за рубежом;

2,5% гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

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Также народные депутаты приняли в 1-м чтении 2 законопроекта, которые вносят необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Проведение налоговой амнистии обусловлено введением в Украине плана противодействия уклонению от налогообложения и системы автоматического обмена налоговой информацией, что затруднит вывод денег в оффшоры и другие подобные схемы, пишет "Економічна правда".

Реформа Нацбанка и постоянный прогресс в его укреплении является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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Дата
30
марта

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