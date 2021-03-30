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вторник, 30 марта 2021 14:19

МВФ назвал главную для Украины реформу

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МВФ назвал главную для Украины реформу
Ключевые достижения Нацбанка предусматривают переориентацию денежно-кредитной и валютной политики. Фото: Reuters

Реформа Нацбанка и постоянный прогресс в его укреплении является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной.

Об этом рассказал глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сохранение организационной и институциональной реформ Нацбанка, а также постоянный прогресс в укреплении НБУ является ключевой частью нынешней программы stand-by с Украиной. С позиций экономической политики это, в частности, означает сохранение системы инфляционного таргетирования и режима гибкого курсообразования", - сказал Йоста Люнгман.

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Он уточнил, что ключевые достижения Нацбанка предусматривают переориентацию денежно-кредитной и валютной политики, очистку банковского сектора, модернизацию банковского регулирования и надзора, усиление системы противодействия отмыванию денег.

"Чрезвычайно важно защитить НБУ и его персонал от чрезмерного внешнего давления, поскольку политика, которая однозначно будет способствовать экономической стабильности и благосостоянию украинского народа, не всегда будет пользоваться широкой популярностью", - добавил представитель МВФ.

Международный валютный фонд заморозил финансовую помощь Украине на $5 млрд, ожидая дальнейших действий по делу бывших владельцев Приватбанка.

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