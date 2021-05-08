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суббота, 08 мая 2021 12:53

Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине

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Эксперты назвали причины подорожания алкоголя в Украине
В магазинах цены на алкоголь давно выше установленных минимальных. Фото: Елена Луценко

Минэкономики предлагает повысить цены на алкогольные напитки. Нынешние оптовые и розничные действут с сентября 2018 года.

"Надеемся, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о повышении минимальных цен. Они не пересматривались с 2018 года. Стоимость составляющих возросла. Это и цена на стекло, этикетки, на колпачки. Повысилась зарплата. Минимальная цена на алкогольные напитки - это индикатор полноты уплаты налогов: акцизного, НДС, налога на прибыль. Это цена, по которой ниже выработать бутылку водки невозможно.

Если вы где-то видите продукцию, реализуемую ниже минимальной цены, то знайте, что из нее не оплачены налоги или это нелегально изготовленный продукт ", - рассказала Gazeta.ua Алина Шолохман, исполнительный директор ассоциации Укрводка.

Спрос на нелегальный алкоголь не зависит от минимальной цены, считает она.

"Минимальная цена - это тот порог, ниже которого не имеют права продавать. Иначе это означает, что нет в этой цене налогов. В розничных магазинах цены давно выше установленных минимальных. Вино сейчас продают дороже 42 гривен, бутылка водки стоит в районе 90 гривен, игристое вино обойдется в гривен 100, вермут — 50-60. Стоимость алкогольных напитков катастрофически не изменится после повышения минимальной цены. Например, на сидры сейчас установлена ​​минимальная цена 23 грн. Вы видели такую ​​в магазинах? Ее не существует.

Для потребителя, который покупал по минимальной цене продукт, подорожание будет заметным. Но основная масса людей покупает дорогие продукты", - добавила Алина Шолохман.

Правительство идет легким путем - максимально облагает и изымает средства у населения и у предприятий, чтобы просто наполнять бюджет, отметил в комментарии Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Потребителю все равно, откуда берется стоимость. Он имеет дело с конечной розничной ценой. А как она формируется - неважно. Сейчас растут цены по всем направлениям: на газ, продукты, электроэнергию, алкоголь. Правительство идет легким путем - максимально облагает и изымает средства у населения и предприятий, чтобы наполнять бюджет. Очевидно - из-за плачевного состояния последнего", - говорит экономист.

Следующими могут подорожать табачная продукция и топливо.

"Алкоголь, табачные изделия, топливо - три типа товаров, которые всегда имеют большие прогнозируемые объемы продаж. Правительство хочет привлечь дополнительные миллиарды.

Но не учитывается, что увеличение налогов не принесет прямо пропорциональное увеличение налоговых поступлений. Когда цена на товар уже неадекватна, не соответствует доходам украинцев, тогда происходят параллельно два процесса - тенизация этих рынков и более активный выпуск контрафактной продукции, контрабанды. При этом на легальном рынке значительно уменьшится продажа продукции. Возрастет самогоноварение. Люди, которые привыкли к определенному объему потребления алкоголя, вряд ли откажутся от него из-за повышения минимальных цен на продукцию. Если легальная станет чрезмерно дорога, люди будут покупать нелегальную", - рассказал Андрей Новак.

От 25 до 80% алкоголя в Украине производится нелегально, добавил эксперт.

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"Меньше нелегальной продукции в производстве пива, там сложный технологический процесс. Очень много подделок вина и крепкого алкоголя. Прибыли производителей законной продукции упадут. А для нелегальных - это золотые времена. Алкоголь в Украине уже и так дорогой. Конечно, если его сравнивать с европейскими ценами, то у нас дешевле можно купить. Но если сравнить доходы европейцев и украинцев, то поймем, что для них их алкоголь дешевле, чем для нас наш", - подытожил Новак.

Минимальные цены на водку и ликеро-водочные изделия предлагают повысить на 6,2%. Виски, ром и джин подорожают на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%, винодельческую продукцию, сидр, перри, содержание спирта которого не более 8,5%, вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8, 2 до 34,2%. Цены на виноградные натуральные и игристые вина не будут менять.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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