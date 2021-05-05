Алкогольные напитки могут подорожать: как вырастут цены

Минэкономики предлагает повысить цены на алкоголь. Нынешние оптовые и розничные действующие с сентября 2018 года. Из-за подорожания сырья, энергоносителей и рост расходов на оплату труда необходимо их откорректировать, написали в объяснительной записке ведомства. Документ опубликовали на сайте.
Розничные цены на водку и ликёроводочные изделия предлагают повысить на 6,2%. Виски, ром и джин подорожают на 5,9%, коньяк и бренди - на 5,5%, винодельческую продукцию, сидр, перри, содержание спирта которого не более 8,5%, вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов - от 8, 2 до 34,2%
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Цены на виноградные натуральные и игристые вина не будут менять. Также не подорожают газированные винные напитки.
На огурцы из украинских теплиц цена достигла 55 грн за кг. Это самая высокая стоимость за последние пять лет.
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