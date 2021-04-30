Тепличные огурцы взлетели в цене - назвали причину

Стоимость импортных огурцов сравнялась с украинскими. Фото: Елена Луценко

Цены на огурцы из украинских теплиц достигла 55 грн за кг. Овощи подскочили в цене из-за холодной погоды.

Огурцы из теплиц стоят дороже за последние пять лет. Из-за холодной погоды этот овощ медленно созревает. Производителям приходится тратить средства на отопление. Как следствие - цены на рынке растут, пишет ТСН.

Однако стоимость импортных огурцов сравнялась с украинскими.

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В Украине также начался сезон молодого картофеля. Импортный стоит от 20 грн, стоимость украинского составляет в среднем 50 грн.

За 5 лет импорт помидоров и огурцов в Украине увеличился вдвое.