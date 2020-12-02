В Украине изменились правила продажи электронных сигарет: за что будут наказывать

Электронные сигареты и жидкости для них сравняли с обычными табачными изделиями. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла во 2-м чтении законопроект №3628, который предусматривает запрет продажи детям электронных сигарет и жидкостей к ним. Принятие закона поддержали 309 народных депутатов.

Электронные сигареты и жидкости для них сравняли с обычными табачными изделиями. В результате их запретили продавать несовершеннолетним. За нарушение такого правила предусмотрен штраф в размере до 17 тыс. грн.

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Продажа электронных сигарет и жидкостей несовершеннолетнему с рук - штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов - от 6800 до 13600 грн - с конфискацией выручки и товара. Если продать через торговый автомат, штраф будет составлять от 400 до 800 необлагаемых минимумов - от 6800 до 13600 грн. При повторном нарушении штраф составит от 800 до 1000 необлагаемых минимумов - от 13 600 до 17 000 грн - с конфискацией выручки и товара, рассказывает Obozrevatel.

В 2021 году цена пачки сигарет премиум-класса в Украине вырастет на 12 грн. В 2024-м их стоимость может составить более 100 грн.