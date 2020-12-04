В Украине изменились платежки за воду и отопление: как теперь будем платить

Для поставщиков услуг установили новый дедлайн по установке счетчиков тепла и воды. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла закон, который защитит интересы потребителей и улучшит работу исполнителей коммунальных услуг. Теперь в Украине изменится вид платежек за отопление и воду, а также упростится процесс заключения договоров на оказание услуг.

Такие изменения предусматривает принятый Верховной Радой законопроект №2458, рассказывает Министерство развития громад и территорий Украины.

Платежка за поставки тепловой энергии и снабжение горячей водой станет более понятной. Количество платежей для публичного договора присоединения уменьшили до 3.

За тепло - плата за услугу по снабжению тепловой энергией; плата за услугу по снабжению горячей водой, плата за абонентское обслуживание.

За воду - плата за услугу по централизованному водоснабжению; плата за услугу по централизованному водоотводу; плата за абонентское обслуживание.

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Теперь закон четко устанавливает условия техобслуживания. А ответственным за его проведение станет оператор газораспределительных систем (или другой субъект хозяйствования, который имеет право на выполнение таких работ).

Изменения коснулись и порядка заключения договоров в сфере коммунальных услуг. Публичный договор присоединения позволит предприятиям мгновенно переводить всех потребителей на новые договоры.

Также для поставщиков услуг установили новый дедлайн по установке счетчиков тепла и воды. Новые правила дают время на установку счетчиков до 1 августа 2022 года. После этой даты за отсутствие счетчиков будут штрафовать - но не самих потребителей, а компанию, предоставляющую услуги.

С потребителями коммунальных услуг в частном секторе и в многоквартирных домах заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения.