В Украине есть олигархи, накопившие состояние благодаря запрету свободной продажи земли - Данилов

Данилов не назвал, кто эти олигархи. Фото: Pexels

В Украине есть минимум 2-3 олигарха в аграрной сфере, которые накопили состояние благодаря запрету свободной продажи земли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал об этом на форуме "Ялтинская европейская стратегия", передает УНН.

"На самом деле они работают довольно аккуратно, они такие вежливые люди. Яркий пример - это когда десятки лет в Украине именно латифундисты, которым нужно было время, чтобы накопить своих земель. Пользовались возможностью, коррумпировали нашу Верховную Раду, и она постоянно отказывала в свободной продаже земли. В конце концов это произошло. Но мы имеем сегодня не менее 2-3 олигарха именно в аграрной сфере, которые построили свою систему благодаря тому, что наше законодательство. В декабре было как "Отче наш", что наши депутаты говорят: "Нет, вы не можете распоряжаться своей собственностью, вы должны быть такими себе якобы собственниками с запретом распоряжаться свои имуществом", - заявил он.

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Фамилии этих олигархов Данилов не назвал.

Совет нацбезопасности и обороны исследует ситуацию в банковском секторе. "Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента - это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming.