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вторник, 19 января 2021 13:05

В Украине дорожает топливо: как изменятся цены на бензин и дизель

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В Украине дорожает топливо: как изменятся цены на бензин и дизель
Топливо может подорожать на 40 коп/л. Фото: pexels.com

На украинских заправках подорожали бензин и дизель. Январское подорожание топлива вызвано декабрьским ростом цен на нефть.

Себестоимость нефтепродуктов растет вслед за увеличением стоимости нефти через 3-4 недели. Так, в прошлом месяце нефть подорожала с $40 до $55 за баррель. Это привело к росту цен на бензин в Украине на 5%, пишет "Сегодня".

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Впрочем, цены на бензин и дизтопливо продолжали идти вверх и после Рождества. С 11 по 16 января некоторые сети повысили стоимость бензина и ДТ на 10 коп/л, другие - на 1 грн/л.

На этой неделе рост цен на эти виды топлива составит в среднем 20 коп/л. Но если крупнейшая сеть на рынке поднимет ценники, топливо может подорожать на 40 коп/л. В целом эксперты прогнозируют рост цены на 1,5 грн/л.

Мировые цены на нефть марки Brent поднялись до $55 за баррель. Такой ценовой рывок произошел впервые с февраля 2020-го.

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