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В "Слуге народа" рассказали, когда начнут работать казино

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В &quot;Слуге народа&quot; рассказали, когда начнут работать казино
Скорее всего, игорные заведения заработают до следующего лета. Фото: pixabay.com

Во фракции "Слуга народа" прогнозируют, что для начала работы заведений игорного бизнеса понадобится от полугода до года. Столько времени нужно для выдачи необходимых разрешений по мнению нардепа фракции и члена Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьяна Заблоцкого.

"Хотя, как ни странно, уже сбрасывают фото, что где-то в Одессе завозят игровые автоматы в казино. Люди настолько сильно ждут закон, что слишком оптимистично относятся к тому, когда он заработает", - рассказывает нардеп.

На вопрос журналиста подкаста УП "Кляті питання", начнет ли работать все до следующего лета, нардеп ответил: "Думаю, что да".

Заблоцкий объяснил, что закон не может вступить в силу из-за коллизии с правками. Президент может наложить вето на законопроект, чтобы его отправили на доработку.

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"Доставились поправок до того, что мы проголосовали за 2 взаимоисключающие нормы. В одной пишет, что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а в другой - этот орган определяет Кабмин. То есть это может быть налоговая, или Минфин", - говорит Заблоцкий.

По его словам, очень много людей хотели создать комиссию. В рамках проголосованного, ее состав будет определять налоговый комитет Рады, но нардеп, как член комитета, против.

Верховная Рада 14 июля приняла во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса. Документ поддержали 248 нардепов. Рассмотрели 3445 поправок.

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