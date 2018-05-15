В Славянске Волкер, Бирман и Йованович передадут $125 млн на восстановление Донбасса

США передадут Донбассу $125 млн на восстановление. Фото: Рубрика

USAID планирует предоставить Украине дополнительную техническую помощь в сумме $125 млн для Донбасса и окружающих территорий, пострадавших от российской агрессии.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития", - говорится в сообщении USAID в Facebook.

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15 мая пройдет совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя Бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.