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понедельник, 14 мая 2018 23:40

В Славянске Волкер, Бирман и Йованович передадут $125 млн на восстановление Донбасса

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В Славянске Волкер, Бирман и Йованович передадут $125 млн на восстановление Донбасса
США передадут Донбассу $125 млн на восстановление. Фото: Рубрика

USAID планирует предоставить Украине дополнительную техническую помощь в сумме $125 млн для Донбасса и окружающих территорий, пострадавших от российской агрессии.

"Эта дополнительная техническая помощь будет направлена ​​на дальнейшую стабилизацию и объединение украинских общин в регионе, повышение устойчивости местной экономики и ускорения ее развития", - говорится в сообщении USAID в Facebook.

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15 мая пройдет совместная пресс-конференция заместителя администратора и руководителя Бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и посла США в Украине Мари Йованович.

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