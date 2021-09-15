В Раде распределили дополнительные 40 млрд грн: куда пойдут средства

 
Ексклюзивы
1/5
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Количество вакансий в Украине удвоилось. Какая причина
Просмотров: 621
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
"Запомнились драки, а не качество законов": нардеп раскритиковал "слуг" в Раде
Просмотров: 162
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Разумков или Шмыгаль - политолог объяснил, кому не надо бояться отставки
Просмотров: 387
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
 Россия подбирается к Украине с севера: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2070
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
"Раньше пил воду из реки. Теперь купаться сюда не полезу". Последний пойменный лес Киева хотят застроить
Просмотров: 504
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
"Власть действует, как прапорщик из анекдота": почему Зеленскому не удается привести инвестиции в Украину
Просмотров: 459
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
"Повсюду дроны летают. Уже новый вирус рассеивают" - как в селе в Винницкой области гуляли на экофестивале
Просмотров: 1089
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
Судебную реформу заблокировали. Ответственность на Зеленском - эксперт
1 Просмотров: 1251
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Епифаний освятил строительство храма под носом у Московского патриархата
Просмотров: 5994
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
9
12
16
5
9
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Какими могли быть гривны 1996-го - эскизы
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Современная и комфортная: в Киеве тестируют новую швейцарскую электричку
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Интервью
1/5
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 522
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт
1 Просмотров: 531
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Вывел "Шахтер" в Лиге чемпионов и забил победный гол за сборную: что нужно знать о главном таланте "Шахтера"
Просмотров: 666
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
11 Просмотров: 2412
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 3006
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
14 сентября 2021
Просмотров: 135
Париж знову закрив епоху "Барселони"
Перший – експериментальний – розіграш Ліги чемпіонів виграла іспанська "Барселона". То була велика команда нідерландського тренера Йогана ...
среда, 15 сентября 2021 14:30

В Раде распределили дополнительные 40 млрд грн: куда пойдут средства

  Комментировать
В Раде распределили дополнительные 40 млрд грн: куда пойдут средства
Дополнительные средства хотят направить, в частности, на дороги и субсидии. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ.

Соответствующий документ появился на сайте парламента, пишет "Экономическая правда".

Его авторы - народные депутаты, в частности, председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

В документе предлагается увеличить расходную часть бюджета на 39,41 млрд грн - с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Больше всего средств дополнительно предлагают выделить Укравтодору - 15 млрд грн. В общем в этом году расходы на работу дорожников увеличатся до 66,383 млрд грн.

Второе по масштабу изменение расходов бюджета - дополнительные 12,05 млрд грн на выплату субсидий. Всего за год расходы на субсидии составят 47,26 млрд грн.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам. Ее размер увеличится с 2,5 млрд грн - до 8,5 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионерам увеличат выплаты: кто с 1 октября получит надбавку

Еще 1 млрд грн планируется направить на программу реструктуризации угольной отрасли - погашение задолженности шахтерам.

Законопроект также предусматривает выделение дополнительных 2,086 млрд грн в Министерство здравоохранения. Из них 2 млрд грн пойдут на программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения Нацслужбы здоровья.

Одним из самых больших изменений в бюджет является выделение дополнительных 4,09 млрд грн в Вооруженные силы Украины. При этом расходы на закупку вооружения и строительство, приобретение жилья военнослужащим уменьшаются на 150 млн грн и 100 млн грн.

Расходы решили увеличить и на работу Офиса президента - на 1,8 млн грн, поддержку государственной газеты "Урядовий кур'єр" - 10 млн грн, пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь" - 200 млн грн и государственного авиационного предприятия "Украина" - 200 млн грн.

Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Эту норма ввели весной 2020 года. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина. Кабмин обнародовал соответствующее постановление № 842 от 11 августа 2021-го. Согласно этому документу меняются правила предоставления субсидий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде распределили дополнительные 40 млрд грн: куда пойдут средства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
сентября

Милиционеры разогнали художественную выставку бульдозерами

Первый антибиотик выделили из грибов

Начался самый большой экономический кризис за последние десятилетия

Как "Шахтер" победил "Шериф"

Самое читаемое
&quot;Голое&quot; платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
"Голое" платье Меган Фокс и Джей Ло в мини-юбке: самые эпатажные образы звезд на MTV VMA 2021
12
 Просмотров: 12771
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
Полонины, гуцульская свадьба и сплавщики леса - что увидел в украинских Карпатах чешский фотограф в 1936 году
20
 Просмотров: 9702
&quot;Голые&quot; платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
"Голые" платья и рыцарские доспехи: экстравагантные образы звезд на балу Met Gala 2021
12
 Просмотров: 6057
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
Маникюр на короткие ногти: показали интересные идеи
5
 Просмотров: 5724
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
Ксения Мишина в купальнике поблагодарила лето
4
 Просмотров: 4473
Экономика
Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели
Правительство утвердило проект госбюджета-2022: основные показатели Просмотров: 189
Еще одной категории пенсионеров пообещали доплаты
Еще одной категории пенсионеров пообещали доплаты Просмотров: 216
Технологии "Полли-Сервиса" привлекают знаковых инвесторов и стают центром мировых инноваций (PR)
Технологии "Полли-Сервиса" привлекают знаковых инвесторов и стают центром мировых инноваций (PR) Просмотров: 54
ЕС выделил Украине €600 млн
ЕС выделил Украине €600 млн Просмотров: 198
Курсовые качели: сколько стоит валюта 15 сентября
Курсовые качели: сколько стоит валюта 15 сентября Просмотров: 324
Больше всего комментируют
6
Аваков назвал Арестовича мерзавцем за заявления об АТО
3
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
3
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
2
Оккупанты убили воина ВСУ - на Донбассе серьезное обострение
2
Ермак официально зарабатывает в стране как премьер
Голосов: 26849
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть