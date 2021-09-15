В Раде распределили дополнительные 40 млрд грн: куда пойдут средства

Дополнительные средства хотят направить, в частности, на дороги и субсидии. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект с изменениями в госбюджет на 2021 год. Он предусматривает увеличение государственных расходов на ряд программ.

Соответствующий документ появился на сайте парламента, пишет "Экономическая правда".

Его авторы - народные депутаты, в частности, председатель Комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов.

В документе предлагается увеличить расходную часть бюджета на 39,41 млрд грн - с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Больше всего средств дополнительно предлагают выделить Укравтодору - 15 млрд грн. В общем в этом году расходы на работу дорожников увеличатся до 66,383 млрд грн.

Второе по масштабу изменение расходов бюджета - дополнительные 12,05 млрд грн на выплату субсидий. Всего за год расходы на субсидии составят 47,26 млрд грн.

Законопроект предусматривает увеличение расходов на "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам. Ее размер увеличится с 2,5 млрд грн - до 8,5 млрд грн.

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Еще 1 млрд грн планируется направить на программу реструктуризации угольной отрасли - погашение задолженности шахтерам.

Законопроект также предусматривает выделение дополнительных 2,086 млрд грн в Министерство здравоохранения. Из них 2 млрд грн пойдут на программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения Нацслужбы здоровья.

Одним из самых больших изменений в бюджет является выделение дополнительных 4,09 млрд грн в Вооруженные силы Украины. При этом расходы на закупку вооружения и строительство, приобретение жилья военнослужащим уменьшаются на 150 млн грн и 100 млн грн.

Расходы решили увеличить и на работу Офиса президента - на 1,8 млн грн, поддержку государственной газеты "Урядовий кур'єр" - 10 млн грн, пополнение уставного капитала аэропорта "Борисполь" - 200 млн грн и государственного авиационного предприятия "Украина" - 200 млн грн.

Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Эту норма ввели весной 2020 года. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина. Кабмин обнародовал соответствующее постановление № 842 от 11 августа 2021-го. Согласно этому документу меняются правила предоставления субсидий.