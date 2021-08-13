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пятница, 13 августа 2021 16:56

Изменили правила выплаты субсидий

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Субсидии в Украине будут выплачивать по новым нормативам. Кабмин отменил норму об увеличении на 50% социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий. Эту норма ввели весной 2020 года.

Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина.

Кабмин обнародовал соответствующее постановление № 842 от 11 августа 2021 года. Согласно этому документу меняются правила предоставления субсидий.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина
Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе красного уровня карантина

"Жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры или дома в течение шести месяцев после продажи другой квартиры или дома, которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов", - отметили в постановлении.

Отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Также изымается норма о наличии мобильного телефона у претендентов на субсидию. С 1 мая этого года она предоставляется исключительно в наличной форме.

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В постановлении дополнили перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кабмин обновил правила назначения субсидий. С 19 мая вернули автоматическое переназначение субсидий тем семьям, по которым нет спорных имущественных моментов. Раньше всех субсидиантов обязывали заново подавать документы.

Только 15% домохозяйств нужно будет обновить документы для получения субсидии. Все представленные в мае заявления обработают с учетом обновленных критериев.

Изменения касаются прежде всего имущественного положения семьи. Без права на субсидии останутся имеющие более двух квартир или домов. Также не получат субсидии члены семей, совершивших в течение 12 месяцев перед обращением покупку иностранной валюты единовременно на сумму более 50 тыс. грн.

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