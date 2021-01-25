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понедельник, 25 января 2021 17:20

В Раде планируют штрафовать за неправильно установленные кондиционеры

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В Раде планируют штрафовать за неправильно установленные кондиционеры
В настоящее время никаких требований по отводу конденсата на уровне законов нет. Фото: unsplash

Украинцев хотят штрафовать за неправильно установленные кондиционеры, из которых на улицу стекает конденсат.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте, пишет UBR.ua.

Ограничения могут коснуться рядовых украинцев, должностных лиц и учреждений, которые являются владельцами приборов охлаждения

"Иногда владельцы размещают кондиционеры так, что конденсат капает на головы прохожим, балконы квартир, крыши соседних домов, создавая при этом шум. К тому же, ветер разносит капли. И нельзя исключить, что конденсат не содержит веществ, загрязняющих окружающую среду", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что в настоящее время никаких требований по отводу конденсата на уровне законов нет, а ответственность не предусмотрена.

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В парламенте предлагают утвердить места, приспособленные к отводу конденсата:

- дождевая канализация;

- бытовая канализация;

- резервуары, оборудованы и размещены таким образом, чтобы собирать конденсат и не допускать его утечки или распространение иным способом.

Если закон примут за первое правонарушение хотят установить штраф в 100 необлагаемых минимумов. Сейчас это 1,7 тыс. грн. За повторное правонарушение, зафиксированное в течение года - уже 200 необлагаемых минимумов, то есть 3,4 тыс. грн.

Предлагается, чтобы закон вступил в силу с 1 июня 2021 года, чтобы у нарушителей было время исправить ситуацию.

Отмена льготного тарифа на электроэнергию ударит по среднему классу, то есть людях, которые устанавливали в частных домах электрические котлы. Также повлияет на тех, кто использует стиральные машины, кондиционеры и электроплиты. Их платежки значительно увеличатся, говорит финансовый эксперт Алексей Кущ.

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Дата
25
января

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