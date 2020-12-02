В Раде хотят легализовать виртуальную валюту: какие проблемы это решает

Документ позволяет регулировать отношения в правовом поле. Фото: unsplash

Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах в 1-м чтении.

Документ позволяет регулировать отношения в правовом поле и облагать доходы от операций, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно пояснительной записке, в Украине рынок виртуальных активов фактически уже сложился и существует в течение примерно 5 лет, но находится полностью вне правового поля государства.

Автор документа Алексей Жмеренецкий заявил, что предприниматели в сфере виртуальных активов работают в тени и не могут регистрироваться, защищать права в суде, заключать контракты. По его словам, стартапы бегут из Украины или регистрируются в иностранных юрисдикциях.

"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация составляет более 2 миллиардов долларов. Но вся отрасль находится в тени", - сказал Жмеренецький.

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Принятие законопроекта должно решить следующие проблемы:

- отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;

- отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;

- отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;

- регулирование деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;

- отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться для отмывания доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- отсутствие действенных механизмов по привлечению иностранных инвестиций.

Центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, выступает Минцифры.

Согласно отчету аналитической блокчейн-компании The Chainalysis, Украина заняла 1-е место среди всех стран мира по использованию виртуальных активов населением.