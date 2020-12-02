В Раде хотят легализовать виртуальную валюту: какие проблемы это решает

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4275
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 252
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 189
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2034
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2700
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
10
4
9
9
6
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Просмотров: 153
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 414
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 4275
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 522
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1494
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 162
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
среда, 02 декабря 2020 13:34

В Раде хотят легализовать виртуальную валюту: какие проблемы это решает

  Комментировать
В Раде хотят легализовать виртуальную валюту: какие проблемы это решает
Документ позволяет регулировать отношения в правовом поле. Фото: unsplash

Верховная Рада приняла законопроект о виртуальных активах в 1-м чтении.

Документ позволяет регулировать отношения в правовом поле и облагать доходы от операций, передает корреспондент LIGA.net.

Согласно пояснительной записке, в Украине рынок виртуальных активов фактически уже сложился и существует в течение примерно 5 лет, но находится полностью вне правового поля государства.

Автор документа Алексей Жмеренецкий заявил, что предприниматели в сфере виртуальных активов работают в тени и не могут регистрироваться, защищать права в суде, заключать контракты. По его словам, стартапы бегут из Украины или регистрируются в иностранных юрисдикциях.

"Эксперты оценивают объем транзакций в Украине с виртуальными активами около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация составляет более 2 миллиардов долларов. Но вся отрасль находится в тени", - сказал Жмеренецький.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook запускает собственную криптовалюту

Принятие законопроекта должно решить следующие проблемы:

- отсутствие правового регулирования отношений, возникающих в сфере обращения виртуальных активов;

- отсутствие механизмов налогообложения доходов, полученных от операций с виртуальными активами;

- отсутствие правовых гарантий защиты права собственности участников рынка виртуальных активов;

- регулирование деятельности профессиональных участников рынка виртуальных активов;

- отсутствие механизмов контроля за оборотом виртуальных активов, которые могут использоваться для отмывания доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

- отсутствие действенных механизмов по привлечению иностранных инвестиций.

Центральным органом исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере обращения виртуальных активов, выступает Минцифры.

Согласно отчету аналитической блокчейн-компании The Chainalysis, Украина заняла 1-е место среди всех стран мира по использованию виртуальных активов населением.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Раде хотят легализовать виртуальную валюту: какие проблемы это решает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Генпрокурору Венедиктовой осталось 30 дней на результат

Вывел на подиум мужчину в джинсах и без галстука - чем запомнился Версаче

Наркобарона застрелил снайпер

Наполеон сам положил императорскую корону себе на голову

Мятежный полковник предотвратил ввода российских войск

Польша и Канада сделали заявление по Украине

Командиры украл казну й сбежал к врагу

Князь победил братьев и занял престол

Год назад обнаружили первый случай неизвестной пневмонии в Китае

Самое читаемое
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде 3 Просмотров: 24831
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 18118
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
Появилась топлесс: британская топ-модель соблазнительно снялась в стрингах
8
 Просмотров: 12357
&quot;Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз&quot; - женатый &quot;слуга&quot; переписывался с любовницей в Раде
"Мур-мур, целовать тебя хочу, как в прошлый раз" - женатый "слуга" переписывался с любовницей в Раде
5
 1 Просмотров: 9297
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 8937
Экономика
Украинцы раскупают туры на зимние праздники: где отпраздновать Новый год в условиях локдауна
Украинцы раскупают туры на зимние праздники: где отпраздновать Новый год в условиях локдауна Просмотров: 135
Весеннего локдауна не будет - советник руководителя ОП
Весеннего локдауна не будет - советник руководителя ОП Просмотров: 243
Минздрав просит 300 млрд грн: на что планируют использовать деньги
Минздрав просит 300 млрд грн: на что планируют использовать деньги Просмотров: 81
В Украине изменились правила продажи электронных сигарет: за что будут наказывать
В Украине изменились правила продажи электронных сигарет: за что будут наказывать Просмотров: 126
Назвали условие получения денег МВФ в этом году
Назвали условие получения денег МВФ в этом году Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
3
Нардепов поймали на интересном занятии в Раде
3
На Едином казначейском счете осталось меньше 20 млрд грн
2
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 25638
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть