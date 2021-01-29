В прошлом году каждый десятый украинец был безработным - НБУ

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2021 году постепенно сократится до 9,1%. Фото: pixabay

В октябре - декабре 2020 года уровень безработицы украинцев достиг 10%.

Причиной стало повышение уровня заболеваемости осенью и новые карантин, сообщают в инфляционной отчете НБУ за январь 2021 года.

Речь идет о том, что спрос на рабочую силу снизился отчасти вследствие сезонности и осторожного отношения компаний к найму новых работников в ожидании усиления карантина.

"Снизилось и предложение рабочей силы. Хотя возвращение экономически неактивного населения к работе наблюдалось в 3-м квартале, этот процесс был сдержанным - количество лиц вне рабочей силой было на 0,5 миллиона больше, чем в прошлом году", - говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцам надо готовиться к резкому подорожанию хлеба

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в 2021 году постепенно сократится до 9,1%. В октябре 2020-го НБУ прогнозировал 8,6%.

В 1-м полугодии 2020 года уровень бедности украинцев составлял 51%.