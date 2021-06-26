В Приватбанке сбой: со счетов клиентов списали лишние средства

В Приватбанке произошел сбой с выплатами.
Клиенты жалуются на двойные списания со счетов. "В минус" идут даже карточки без кредитных лимитов, сообщает UBR.
Банк проводит повторные списания денег за операции 23-24 июня.
Сегодня в Приватбанке отреагировали на ситуацию.
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"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.
В работе Google произошел глобальный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе поисковой системы. Больше всего сбоев зафиксировали в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Есть проблемы и в Украине.
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