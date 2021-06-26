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суббота, 26 июня 2021 14:27

В Приватбанке сбой: со счетов клиентов списали лишние средства

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В Приватбанке сбой: со счетов клиентов списали лишние средства
Средства пообещали вернуть в течение суток. Фото: ЕП

В Приватбанке произошел сбой с выплатами.

Клиенты жалуются на двойные списания со счетов. "В минус" идут даже карточки без кредитных лимитов, сообщает UBR.

Банк проводит повторные списания денег за операции 23-24 июня.

Сегодня в Приватбанке отреагировали на ситуацию.

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"Наши специалисты работают над решением проблемы. Некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток", - сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга в Facebook.

В работе Google произошел глобальный сбой. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе поисковой системы. Больше всего сбоев зафиксировали в США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Есть проблемы и в Украине.

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