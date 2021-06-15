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вторник, 15 июня 2021 08:00

В правительстве обещают утроить доходы каждого украинца

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В правительстве обещают утроить доходы каждого украинца
Доходы украинцев увеличатся втрое. Фото: pixabay.com

К 2030 году валовогоий внутренний продукта (ВВП) Украины должен вырасти до более $450 млрд. Это предусмотрено планом Национальной экономической стратегии, которую три месяца назад утвердило правительство.

Такая стратегия должна выходить ежегодно на 7% роста реального ВВП. Номинально он будет выше, рассказал советник премьер-министра Украины, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап на телеканале "Дом".

"Он более 10% сейчас. Правительство уже заложил в бюджет выход на 5% в ближайшие годы, и дальше этот показатель надо улучшать. Его ежегодно обновляют. То есть те инструменты, которые уже внедрены, дают 5%, а чтобы мы получили 7% роста, нам необходимо расширить функционал экономических стимулов, которые применяются", - рассказал советник премьера.

За 10 лет Украина удвоить реальный ВВП.

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"Согласно должны удвоить тот объем продуктов и сервисов, который наша страна генерирует. Это означает, что номинальный ВВП в международной валюте вырастет до $450 миллиардов и выше по сравнению с $154 миллиардами прошлого года. Мы говорим об утроение доходов каждого из нас, для каждого гражданина", - пояснил Криволап.

По его информации, обычно страны, что увеличивали ВВП в 3,5 раза увеличивали расходы на медицину и социальное обеспечение.

Бюджетная декларация на три года больше похожа на фантазии. За такой короткий период правительство хочет одновременно и валовой внутренний продукт нарастить, и дефицит бюджета и государственный долг уменьшить, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

По его словам, один из стимулов экономического роста - увеличение госдолга за счет кредитного долгового ресурса. Таким образом можно активизировать экономические процессы и ускорить темпы роста ВВП страны. В Украине по итогам первого квартала 2021 года падение ВВП составляет 1,1 процента. При этом имеем достаточно высокие темпы падения главных отраслей экономики. Промышленность потеряла два процента, аграрный сектор - 5, грузоперевозки - 6, строительство - 13, по сравнению с первым кварталом 2020 года.

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Дата
15
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