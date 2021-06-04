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суббота, 05 июня 2021 21:10

"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства

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&quot;Гривню обещают стабильную, как никогда в истории&quot; - экономист о прогнозах правительства
Экономист Андрей Новак: "В государственном бюджете на 2021 год правительство заложило доллар по 29,1 гривен". Фото: pixabay.com

Бюджетная декларация на три года больше похожа на фантазии. За такой короткий период правительство хочет одновременно и валовой внутренний продукт нарастить, и дефицит бюджета и государственный долг уменьшить, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Один из стимулов экономического роста - увеличение госдолга за счет кредитного долгового ресурса. Таким образом можно активизировать экономические процессы и ускорить темпы роста ВВП страны. В Украине по итогам первого квартала 2021 года падение ВВП составляет 1,1 процента. При этом имеем достаточно высокие темпы падения главных отраслей экономики. Промышленность потеряла два процента, аграрный сектор - 5, грузоперевозки - 6, строительство - 13, по сравнению с первым кварталом 2020 года", - говорит экономист.

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Есть вопросы по прогнозу курса валют на следующие три года, отметил эксперт.

"В государственном бюджете на 2021 год правительство заложило доллар по 29,1 гривен. В бюджетной декларации на 2024 год ожидают 29,2 гривен. То есть надеются, что гривна будет стабильна, как никогда в своей истории", - добавил Андрей Новак.

Правительство приняло бюджетную декларацию. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта госбюджета на 2022 год.

Номинальный ВВП прогнозируется на уровне: 5 371,6 млрд грн - 2022 год, 5 994,6 млрд грн - 2023 год, 6 651,7 млрд грн - 2024 год.

Дефицит бюджета: 3,5% ВВП (или 188 млрд грн) в 2022 году, 3% ВВП (179,8 млрд грн) - 2023 год, 2,7% ВВП (179,6 млрд грн) - 2024 год.

Предельный объем государственного долга составит: 50,8% ВВП (+5,1% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2022 года, 48,5% ВВП (+4,8% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2023 года, 47% ВВП (+4,3% ВВП - гарантированный долг) - на конец 2024 года.

Среднегодовой курс гривны: 28,6 грн/долл. - в 2022 году, 28,8 грн/долл. - в 2023 году, 29,2 грн/долл. - в 2024 году.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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