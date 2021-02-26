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пятница, 26 февраля 2021 13:28

В ОП спрогнозировали реальный срок получения транша МВФ

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В ОП спрогнозировали реальный срок получения транша МВФ
Транш МВФ рассчитывают получить к лету. Фото: pixabay

В Украине надеются договориться с МВФ о новом транше до начала лета.

Эти деньги нужны государству, чтобы была макроэкономическая стабильность, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов в интервью BBC.

"Особенно деньги нужны до сентября. Поэтому я думаю, что в любой ситуации мы достигнем договоренностей примерно до начала лета", - отметил Милованов.

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Также он рассказал, какие обязательства перед МВФ осталось выполнить Украине.

"Достаточно много. Есть, например, проблемы с Высшим советом правосудия. Есть проблемы с НАБУ. Частично они вызваны решением Конституционного суда. А для тех проектов, например, в отношении которых я работаю с документами, я вижу, что в МВФ позиция тоже меняется. Например, в сентябре в них по одному вопросу была одна позиция, а сейчас она в том же направлении стала намного жестче. А в каком-то стала легче", - сказал Милованов.

Назначение Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки прежде всего связано с решением финансовых вопросов. Это сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком. Иначе назначили бы карьерного дипломата.

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