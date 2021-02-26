"Нужны деньги" - эксперт о назначении Маркаровой послом в США

Маркарова способна успешно вести переговоры с МВФ. Фото: 24 канал

Назначение Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки прежде всего связано с решением финансовых вопросов. Это сотрудничество с Международным валютным фондом, Всемирным банком. Иначе назначили бы карьерного дипломата, предположил в комментарии Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

"Если Владимир Зеленский в должности министра оставлял порошенковскую ставленницу, значит она квалифицированный специалист в финансовой сфере и государственном управлении. Способна успешно вести переговоры с МВФ. Посол Украины в США считается самой высокой дипломатической должностью из всех. Ибо Америка - важнейшее направление для нас в государственной политике. Посол в Вашингтоне отвечает и за представительство в других международных организациях, расположенных в стране", - пояснил Перепелица.

Посла долго не назначали из-за того, что определяли стратегические приоритеты, добавил.

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"МВФ покинул Украину. Нам дали красную карточку. В Офисе президента, очевидно, решили, что деньги нужны. Надо вернуть МВФ и получить очередную порцию финансовой поддержки. На 2-м месте внешнеполитический диалог и перспектива членства Украины в НАТО", - подытожил. Перепелица.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки. Приветствуя Оксану Маркарову с назначением, глава государства отметил, что ее кандидатура имеет 3 ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и позитивное восприятие в США.