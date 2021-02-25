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четверг, 25 февраля 2021 18:36

Оксана Маркарова стала послом Украины в США

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенных Штатах Америки.

Приветствуя Оксану Маркарову с назначением, глава государства отметил, что ее кандидатура имеет 3 ключевые преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и позитивное восприятие в США.

"Убежден, что эти 3 фактора является формулой успеха для укрепления стратегического партнерства Украины и США", - сказал Зеленский.

  Указ о назначении Оксаны Маркаровой послом президент подписал в четверг.
Указ о назначении Оксаны Маркаровой послом президент подписал в четверг.

Зеленский отметил, что госпоже послу необходимо сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового американского президента Джозефа Байдена. Также необходимо активно работать с Конгрессом США, поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Также речь шла о важности привлечения США к процессу деоккупации Донбасса и Крыма.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости усиления санкций США против России, в частности по проекту "Северный поток - 2".

Принципиальной есть и поддержка Вашингтоном евроатлантического курса Украины в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий относительно членства.

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"Я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую", - сказал Зеленский.

44-летняя Оксана Маркарова с марта 2015-го работала заместителем министра финансов в правительстве премьера Арсения Яценюка. Тогда создали самый большой портал открытых данных в секторе публичных финансов Е-data.

Была правительственным уполномоченным по вопросам инвестиций. Инициатором создания Украинского фонда стартапов.

Работала министром финансов в правительствах премьеров Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Является членом совещательного совета "Киево-Могилянской Академии", входит в круг друзей Украинского католического университета.

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Дата
25
февраля

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