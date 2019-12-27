В обменниках ощутимо подорожал доллар

В обменниках в среднем доллар продают по 24,12 грн. Фото: Depositphotos

В обменниках за сутки курс доллара вырос почти на гривну. Валюту в среднем продают по 24,12 грн.

Евро в обменниках подорожал до 26,56 грн, передает finance.ua.

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Курс валют в крупнейших банках Украины составляет 23,55-23,95 грн/долл.

В то же время официальный курс доллара 27 декабря по сравнению с днем ​​ранее вырос на 4 коп. - до 23,29 грн. Также на 4 коп. поднялся официальный евро. Курс Нацбанка составляет 25,8 грн/евро.

26 декабря Нацбанк выкупил на межбанке $700 млн. Это рекордный объем выкупленной валюты в сутки в течение 2019-го. В то же время аукцион объявлял на $1 млрд. С начала года Нацбанк приобрел около $7,5 млрд - больше всего начиная с 2007-го.