В НБУ рассказали, как повлияли решения Зеленского на валютный рынок

Нацбанк пока не зафиксировал существенной реакции валютного рынка на первые президентские решения Зеленского.
"Я не вижу реакции "на роспуск Рады" на внутреннем рынке. Есть колебания, но это вряд ли связано с какими-то политическими вещами", - заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий в кулуарах Шведско-украинского бизнес-форума в Киеве.
"У нас курс определяется не движением капитала, как в развитых странах, а реальными экспортно-импортными, долговыми операциями в целом", - отметил Чурий.
По его словам, с притоком нерезидентов составляющая рынка капитала во влиянии на ситуацию будет расти. "Тогда мы сможем увидеть такие колебания, как были вчера на рынке еврооблигаций Украины, где наиболее длинные бумаги просели в цене до 1%", - отметил Чурий.
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Ранее сообщалось, що Международный валютный фонд готов возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства, и сейчас миссия Фонда продолжает "конструктивные" переговоры с украинской властью в Киеве.
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