МВФ продолжит сотрудничество с Украиной после парламентских выборов

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной. Фото: ТСН

Директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что они готовы возобновить сотрудничество с Украиной после проведения парламентских выборов и назначения нового правительства.

"Только новое правительство будет сформировано после выборов, мы готовы вернуться к обсуждению нашего дальнейшего сотрудничества с Украиной", - сказал директор пресс-офиса МВФ, сообщает Укринформ.

Он добавил, что миссия МВФ, которая сейчас находится в Киеве, проводит конструктивные дискуссии с властями по экономической политике.

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Ранее анонсировалось, что Владимир Зеленский встретится с представителями миссии МВФ на следующей неделе.