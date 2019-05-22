Зеленский встретится с миссией МВФ

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда.
Встреча пройдет в Киеве, сообщает сайт главы государства.
"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назначение Богдана руководителем АП будут оспаривать
Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.
Президент Владимир Зеленский назначил главу миссии Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.
Комментарии