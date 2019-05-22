Зеленский встретится с миссией МВФ

Встреча состоится на следующей неделе. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда.

Встреча пройдет в Киеве, сообщает сайт главы государства.

"Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано", - говорится в сообщении.

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Сейчас представители миссии проводят встречи с чиновниками.

Президент Владимир Зеленский назначил главу миссии Украины в НАТО Вадима Пристайко заместителем главы Администрации президента.