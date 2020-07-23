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четверг, 23 июля 2020 16:13

В Нацбанке назвали главные риски для экономики

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В Нацбанке назвали главные риски для экономики
Нацбанк назвал основные факторы, которые могут привести к еще большему падению экономики страны delo.ua

Национальный банк Украины перечислил факторы, которые могут привести к еще большему падению экономики страны. Об этом сообщила прес-сслужба НБУ.

"Главным риском для этого прогноза является более длительный срок пандемии коронавирус и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мерам, необходимым для ее преодоления как в Украине, так и в мире. Это может привести к существенному и длительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики", - отметили в НБУ.

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Актуальными, по данным Нацбанка, остаются и такие риски:

• негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

• эскалация военного конфликта на востоке страны;

• увеличение волатильности мировых цен на продукты питания ввиду глобальных изменений климата и риска усиления протекционизма в мире.

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на имеющемся уровне 6%. Соответствующее решение приняло правление НБУ.

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