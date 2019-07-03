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среда, 03 июля 2019 15:11

В мире назвали преимущества украинской валюты

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В мире назвали преимущества украинской валюты
На гривну преимущественно влияют внутренние, а не внешние факторы, подчеркивают эксперты. Фото: Уніан

Украина, Нигерия и Казахстан больше, чем другие страны привлекают фондовых менеджеров.

Перечисленные страны меньше связаны с торговой войной между США и Китаем, пишет Bloomberg.

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"Валюты Украины, Казахстана и Нигерии менее уязвимы к изменениям оценок доллара и настроений инвесторов через китайско-американскую торговую войну в краткосрочной перспективе", - говорит менеджер бондов из компании M&G Investments Клавдия Калич.

В этом году украинская гривна вошла в перечень 4 валют в мире с лучшими показателями, передает издание. Это связывают с кадровыми назначениями нового президента Владимира Зеленского. Также его приверженностью к продолжению реформ в стране.

Советники президента США Дональда Трампа по экономике проводят кампанию за скорейшее разрешение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер намерен заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках.

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