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понедельник, 04 марта 2019 10:14

Войны не будет: Трамп почти договорился с Китаем

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  Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: golos-ameriki.ru
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: golos-ameriki.ru

Соединенные Штаты Америки и Китай находятся на финальной стадии заключения торговой сделки. О достижении окончательной договоренности может быть объявлено уже в конце марта.

Пекин предлагает снизить пошлины и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную и химическую продукцию, а также на продукцию автомобильной промышленности, пишет obozrevatel.com.

Вашингтон рассматривает возможность снятия "большей части, если не всех" торговых ограничений, введенных в 2018 году относительно китайских товаров.

О достижении договоренности между двумя странами может быть объявлено на встрече лидеров США и Китая – Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Соответствующая встреча может состояться уже 27 марта.

Китай намерен ускорить снятие ограничений в отношении иностранного владения автомобилестроительными компаниями, а также быстрее снизить пошлины на импортируемые автомобили. Пекин планирует наращивать объемы закупаемых у Вашингтона товаров.

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Советники президента США Дональда Трампа по экономике проводят кампанию за скорейшее разрешение торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер намерен заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках. Индекс S&P 500 упал на 8% с тех пор, как Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на декабрьском саммите G20 в Аргентине договорились отложить до марта 2019-го введения новых обоюдных торговых тарифов.

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Дата
04
марта

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