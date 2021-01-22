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суббота, 23 января 2021 00:02

В Минсоцполитике просят на субсидии дополнительные 10 млрд

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В Минсоцполитике просят на субсидии дополнительные 10 млрд
На субсидии нужны дополнительные деньги. Фото: Украинская правда

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что ведомство просит Министерство финансов увеличить на 10 млрд финансирование программы предоставления субсидий.

"Сегодня мы вышли с предложением в Министерство финансов с просьбой увеличить программу субсидий", - сказала Лазебная в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Сейчас программа субсидий составляет 36,6 млрд грн, и по подсчетам Минсоцполитики ее необходимо увеличить на сумму около 10 млрд грн.

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Напомним, из-за подорожания электроэнергии правительство направит компенсации потребителям, которые установили электроотопления.

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