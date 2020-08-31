В Минрегионе планируют установить счетчики во все жилые дома

Минрегион разрабатывает возможность внесения изменений в законодательство. Фото: pixabay.com

Счетчиками тепловой энергии оснащены 81,3% жилых зданий, счетчиками горячей воды - 17%, счетчиками питьевой воды - 74,6%, свидетельствуют данные Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по преимущественно завышенным нормам", - говорит заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Для 100-процентного обеспечения зданий узлами коммерческого учета необходимы дополнительное время и финансовые ресурсы.

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Сейчас Минрегион разрабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ.

Первоначально необходимо установить узлы коммерческого учета тепловой энергии и снабжения горячей воды, ведь именно услуги по теплоснабжению занимают в платежке потребителя наибольшую долю.

В украинцев значительно увеличились долги за коммунальные услуги. Из-за этого в Верховную Раду внесли проект закона, по которому гражданам придется либо погасить свои долги, или составить договор о реструктуризации. В противном случае на человека ждет суд.