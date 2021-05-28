В Министерстве обороны прокомментировали остановку поставок бензина из Беларуси

Остановка поставок не будет иметь долгосрочных последствий. Фото: pexels.com

Остановка поставок бензина из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий.

"Новости по бензину, по оперативной информации, связанны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и без долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси", - написал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

Политику государства по диверсификации поставок усилят.

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"Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит держаться рационального понимания ситуации", - отметил он.

В июне Белорусская нефтяная компания не будет поставлять бензин марки А-95 для украинских контрагентов. Ранее сообщалось о сокращении поставок дизельного топлива и бензина в связи с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, а также из-за неопределенности с поставками нефти на "Нафтан" после восстановления американских санкций.