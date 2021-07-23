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пятница, 23 июля 2021 12:55

В Минэкономики снизили цены на бензин и дизельное топливо

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Минэкономики опубликовало стоимость бензинов и дизельного топлива. Расчеты провел Нафтогаз.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л
Стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л

Средняя стоимость дизтоплива составляет 22,25 грн/л. 1 литр автомобильных бензинов - 26,64 грн. Цену дизтоплива уменьшили на 35 коп., бензинов - на 24 коп.

С предельной торговой наценкой стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л.

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23 июля средняя цена по Украине на бензин А-92 снизилась на 1 коп./л и составила 29,26 грн/л. Бензин А-95 подешевел на 7 коп./л - до 30,20 грн/л, а дизельное топливо - на 10 коп./л, до 28,39 грн/л. Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95".

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.

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