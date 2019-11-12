В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли

Зеленский заявил, что рынок земли в Украине откроется в 2020 году. Фото: ТСН

При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует – это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченного модели, с ограничениями, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал в интервью Радио НВ заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак говорил, что после земельной реформы один гектар сельскохозяйственных земель в среднем будет стоить около 2 тысяч долларов, по другой модели, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуску к рынку иностранцев, начальная цена будет меньше - около 1900 долларов за гектар.

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Также Мушак сообщил, что на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет прямо зависеть от кредитных ставок в Украине.

Парламент 12 ноября планировал рассмотреть в первом чтении 11 законопроектив о рынке земли. В понедельник, 11 ноября, на акции протеста против действий власти по внедрению земельной реформы вышли аграрии на главные магистрали страны.