В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли

 
Ексклюзивы
1/5
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1314
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 612
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 306
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3429
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 522
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 306
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
"Делам Майдана труба?": Офис Зеленского пикетируют
3 Просмотров: 1161
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
Российский флот может устроить провокации возле Одессы и захватить береговую линию - экс-командующий НАТО
2 Просмотров: 2916
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Просмотров: 450
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
У Вакарчука объяснили, почему критикуют Зеленского
Просмотров: 882
Фото
Все фото
7
9
5
16
13
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 306
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1251
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 945
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3852
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2115
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 ноября 2019
Просмотров: 720
Дата смерті
У магії цифр є щось заворожуюче. Пишу про колишнього футболіста Віктора Серебряникова — зірку "Динамо" 1960-х. 12 листопада 1969 року кияни ...
вторник, 12 ноября 2019 23:22

В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли

  Комментировать
В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли
Зеленский заявил, что рынок земли в Украине откроется в 2020 году. Фото: ТСН

При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует – это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченного модели, с ограничениями, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал в интервью Радио НВ заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Ранее советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам и земельной реформы Алексей Мушак говорил, что после земельной реформы один гектар сельскохозяйственных земель в среднем будет стоить около 2 тысяч долларов, по другой модели, в которой есть ограничения по количеству гектаров в одни руки и допуску к рынку иностранцев, начальная цена будет меньше - около 1900 долларов за гектар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фракции Порошенка, Тимошенко и кума Путина взбунтовались против рынка земли от Зеленского

Также Мушак сообщил, что на следующих этапах внедрения рынка земли цена за гектар будет прямо зависеть от кредитных ставок в Украине.

Парламент 12 ноября планировал рассмотреть в первом чтении 11 законопроектив о рынке земли.

В понедельник, 11 ноября, на акции протеста против действий власти по внедрению земельной реформы вышли аграрии на главные магистрали страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Минэкономики назвали стоимость гектара украинской земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
ноября

"Удар Серебряникова было невозможно парировать"

Узаконили самостоятельность украинской церкви

Появились новые деньги

Священника убила разъяренная толпа

Существо с длинной шеей сфотографировал британец

Самое читаемое
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
11
 Просмотров: 16128
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология 27 Просмотров: 13933
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
3
 Просмотров: 9828
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
На Закарпатье отказались обслуживать украинским языком
 Просмотров: 9378
Показали, как выглядел первий человек на Земле
Показали, как выглядел первий человек на Земле
3
 1 Просмотров: 9153
Экономика
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимой
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимой
 Просмотров: 1071
Директор "Укрспирта" Блескун обратился к провоохранителям
Директор "Укрспирта" Блескун обратился к провоохранителям Просмотров: 342
Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков
Сколько денег вернули вкладчикам обанкротившихся банков Просмотров: 117
От хлеба к гречке: что подорожало в октябре
От хлеба к гречке: что подорожало в октябре Просмотров: 144
Власть готова идти на нарушения ради легализации азартных игры – Кушнирук
Власть готова идти на нарушения ради легализации азартных игры – Кушнирук Просмотров: 144
Больше всего комментируют
27
Сколько украинцев доверяют Зеленскому: новая социология
6
24 квартиры, 17 автомобилей: журналисты рассказали о "слуге народа" Дубинском
6
Начинается зачистка тех, кто реформировал армию - Федина об аресте генерала Марченко
5
Сивохо предлагает не проверять граждан, которые едут от боевиков
3
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Голосов: 22308
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua