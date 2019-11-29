В Краматорске планируют принять закон о местном референдуме. Фото: decentralization.gov.uа

28 ноября во Краматорске Донецкой области на форуме "Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства" заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода заявил, что реформа местного самоуправления в Украине предусматривает принятие закона о местных референдумах. Об этом говорится на Эспрессо.

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"Понимая важность привлечения граждан к участию в процессе принятия управленческих решений, планируется внести изменения в законодательство о местных выборах в части обеспечения представительства жителей в совете общины и общин - в областном совете. Также планируется принять Закон" О местном референдуме ", - сказал Негода.

Вячеслав Негода считает, что завершающий этап реформы включает переформатирование местных госадминистраций в органы префектурных типа

Дорожная карта законодательного обеспечения завершения реформы предусматривает, что третий квартал 2020 станет завершающим для принятия необходимых законов и подзаконных актов.

— Одной из причин, почему Россия не развивает захваченный регион, не запускает там предприятия, может быть план распространения агрессии на большую территорию, — говорит Андриан Фитьо, 51 год, из общественной организации "Аналитический центр "Эксперт-группа".