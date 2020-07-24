В коронавирусном фонде почти закончились деньги: куда направили средства

Только 16% средств из фонда по борьбе с коронавирусом направили на улучшение медицинской инфраструктуры. Фото: НБУ

Из 64,7 млрд грн с фонда по борьбе с коронавирусом осталось 3,2 млрд грн, или 5% от всех средств.

Больше всего денег - 35 млрд грн получило Министерство инфраструктуры. Деньги выделили на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, сообщил Минфин на запрос StateWatch.

В то же время Министерство здравоохранения получило 8,3 млрд грн. Из них 100 млн грн направили на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, 2,9 млрд грн - на закупку лабораторного оборудования и расходных материалов для проведения ПЦР тестов, 5,3 млрд грн - на закупку оборудования для приемных отделений.

7,9 млрд грн выделили Минэкономики. Эти деньги Фонд государственного соцстрахования направил на финансовую помощь по безработице. Минсоцполитики получило около 4 млрд грн для предоставления помощи на детей ФОПам, страховых выплат.

Министерство внутренних дел получило 2,7 млрд грн для предоставления доплаты к зарплатам военнослужащим. Министерству развития общин и территорий выделили 1,6 млрд грн. 1 млрд грн получило Министерство культуры.

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Министерству молодежи и спорта выделили 475 млн грн, Министерству образования и науки - 52,5 млн грн. Деньги направили на возврат средств, которые заплатили выпускники за пробное внешнее независимое оценивание.

Государственное управление делами получило 41 млн грн, Минюст - 23,7 млн грн.

Таким образом, только 16% средств из фонда направили на улучшение медицинской инфраструктуры. В то же время на строительство дорог ушло 57% бюджета фонда.

Фонд по борьбе с коронавирусом создали в апреле 2020-го. Ожидалось, что средства из фонда направят на улучшение медицины.