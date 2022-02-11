В конкурсе на строительство первого участка Киевской окружной победили американцы

Строительство Киевской обходной дороги – один из флагманских проектов Госагентства автодорог. Фото: unsplash.com

На третьем, финальном этапе конкурсного отбора исполнителя работ для строительства первого участка Киевской обходной дороги (отрезок от трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин до М-06 Киев-Чоп) определен победитель. Им стала американская компания Bechtel Overseas Corporation с ценовым предложением в 5,3 млрд. грн.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию "Укравтодора".

"Строительство Киевской обходной дороги - один из флагманских проектов Госагентства автодорог, для реализации которого будет привлечен надежный подрядчик с опытом реализации таких сложных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Речь идет о первом 18-километровом участке предстоящей обходной дороги от трассы М-07 Киев-Ковель-Ягодин до М-06 Киев-Чоп. Это будет новая объездная дорога категории I, длиной 18,050 км, с 9 искусственными сооружениями (мостами, путепроводами и эстакадами), она объединит все международные трассы, которые сейчас транзитом проходят через город.

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Она будет состоять из 7 участков и большим мостовым переходом к югу от Киева. Ее строительство позволит решить транспортные проблемы столицы и улучшить международное автомобильное сообщение.

Отмечается, что после заключения договора начнется строительство этого современного автобана.

Bechtel Overseas Corporation – мировой лидер по вопросам инжиниринга, закупок и строительства. Компания была основана в 1898 году и является самой крупной строительной компанией в США с проектами в 160 странах на семи континентах. Bechtel – компания, которая за свою 123-летнюю историю построила более 24 000 км автомобильных дорог.

Киевскую обходную дорогу будут строить по новому для Украины формату контрактов. Подрядчик будет не только строить дорогу, но и обеспечивать финансирование строительства.

Глава "Укравтодора" Александр Кубраков считает, что украинские дороги построены с нарушением технологии, поэтому находятся в плохом состоянии. Таким образом, он ответил на вопрос о том, почему построенные турками к Евро-2012 дороги уже почти 10 лет в нормальном состоянии, а построенные украинскими компаниями – нет.