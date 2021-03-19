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пятница, 19 марта 2021 01:39

Почему в Украине плохие дороги. Отвечает глава "Укравтодора"

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Почему в Украине плохие дороги. Отвечает глава &quot;Укравтодора&quot;
Фото: glavcom.ua

Украинские дороги построены с нарушением технологии, поэтому находятся в плохом состоянии.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков. Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, почему построенные турками к Евро-2012 дороги уже почти 10 лет в нормальном состоянии, а построенные украинскими компаниями – нет.

"Чаще всего это были проекты (к Евро-2012), финансируемые Европейским банком реконструкции и развития или Всемирным банком. Тогда строились нормальные капитальные дороги с нормальной основой, так же как сейчас делаем мы – 80% всех дорог были с усиленной основой", – отметил глава ведомства.

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Он пояснил, что все зависит от технологии, а не компании, которая занимается строительством.

"Если все делается по технологии с нормальным технадзором, тогда все нормально. А если дороги делают не по технологии и просто накладывают верхний слой, то такой результат и имеем. В данном случае не зависит от того, кто строит дороги – турецкая компания или украинская, вопрос технологии", – сказал Кубраков.

2021-го начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большая стройка". Его представил в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость кода составляет 85 млрд грн.

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Дата
19
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