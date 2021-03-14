Шмыгаль пообещал автобан

Должны привлечь частного инвестора для строительства автобана. Фото: pexels.com

В Украине может появиться автобан.

Скоро объявят об открытом конкурсе для отбора частного инвестора, написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"На этой неделе Укравтодор подписал меморандум, который позволит Госагентству ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для реализации первого в Украине концессионного автобана. Речь идет о строительстве дороги Краковец-Броды-Ровно", - написал Шмыгаль.

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Укравтодор в этом году проведет открытый международный тендер в рамках сотрудничества с ЕБРР и ЕИБ о строительстве участка Северного обхода Львова.

2021-го начнется строительство Киевской обходной дороги. Проект строительства магистрали планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большая стройка". Его представил в августе прошлого года Укравтодор. Общая стоимость кода составляет 85 млрд грн.