Киев вошел в топ-3 городов с самыми большими пробками

В Киеве одни из самых больших пробок в мире. Фото: Комментарии

Украинская столица переместилась на третье место с седьмой по продолжительности задержек дорожного движения.

В среднем поездки киевлян продолжаются на 56% дольше, чем могли бы продолжаться на пустых дорогах. В прошлом году этот показатель составил 51%. подсчитала нидерландская компания TomTom, занимается навигацией и цифровым картографированием.

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Всего за пробки киевские водители потратили 229 часов или 9, 5 дней. (в 2020 - 207 часов и, соответственно, 8,5 дней).

На шестом месте этого же рейтинга оказалась Одесса, Харьков – на 12, Днепр – на 25.

Киев занял 82 место в списке Smart City Index, который определяет самые умные города мира. В прошлом году Киев был на 16 ступеней ниже, а уже в 2021 году смог обойти Рим, Лиссабон, Токио и Стамбул.