В Канаде начнут собирать украинские самолеты

Самолет можно использовать в особо суровых условиях. Фото: ГП " Антонов"

В канадской провинции Квебек создали компанию "Антонов-Канада" для продвижения самолетов ГП "Антонов" на международных рынках.

Там планируют организовать производство самолетов модели Ан-74ТК-200, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Окончательную сборку модели организуют на производственных мощностях в Канаде и Украине. Сейчас идет проектирование модификаций, проект сразу готовят по критериям сертификации канадского авиационного управления, что может ускорить этот процесс в будущем", - говорится в сообщении.

Главной задачей компаний является организация сотрудничества и налаживание работы конструкторского бюро по исследованию и разработкам, предварительным наработкам испытаний, на основе которых изготавливается модель. Самолет Ан-74ТК-200 является самым перспективным для реализации этой цели. Он предназначен для перевозки 52 пассажиров и грузов до 10 т, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных воздушных маршрутах короткой или средней дальности.

Самолет можно использовать в особо суровых условиях, что является его рыночным преимуществом. В то же время, он критически зависим от использования значительного количества российских деталей, которые не соответствуют современным требованиям. Это не позволяет получить сертификацию на европейских и американских рынках.

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Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского объявил конкурс среди художников на лучший проект "Раскрась самолет". Творческого обновления требует самолет АН-24 от конструкторского бюро "Антонов". К участию в конкурсе принимают эскизы самолета, выполненные на ватмане, акварельной или тонированной бумаге формата А4. Отправить их необходимо в отсканированном виде в форматах png или jpeg до 1 августа 2021 года. Призовой фонд - 25 тыс. грн.