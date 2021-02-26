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пятница, 26 февраля 2021 14:37

В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
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На Одесском авиационном заводе начнут собирать американские вертолеты Bell UH-1 Iroquois. Лицензионное производство разместят в одном из цехов.

1-й борт планируют собрать к 30-летию Независимости Украины. Об этом сообщил директор госконцерна Укроборонпром Юрий Гусев во время визита на предприятие.

"Организация производства вертолетов находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств", - сказал он.

Директор завода Виталий Юхачев подчеркнул, что "Ирокезы" - многоцелевые вертолеты. Могут выступать как транспортными, так и пассажирскими, а при наличии подвесного вооружения — ударными.

Фото: dumskaya.net

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Прототип Bell UH-1 Iroquois совершил 1-й испытательный полет в октябре 1956 года. Боевые возможности машин полностью раскрылись во время войны во Вьетнаме, куда они прибыли 1962 года. Вертолеты использовались для доставки спецподразделений и решения транспортных задач. "Ирокезы" участвовали практически во всех войнах за последние 50 лет. Они находятся на вооружении более 70 стран мира, включая США и ФРГ.

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