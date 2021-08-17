В каких регионах Украины люди больше всего тратятся на продукты

Семьи, которые живут в Закарпатской области, ежемесячно тратили на продукты 8373,91 грн с января по март этого года. Это самая большая сумма по Украине, сообщает Госстат.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО 8373,91 грн ежемесячно тратила на продукты семья на Закарпатье в первом квартале 2021-го

На втором месте по затратам Ивано-Франковская область. Там одна семья в месяц покупала продуктов на 6904,19 грн.

Волынская область занимает третье место. Там семья покупала продуктов 6176,11 грн в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали новые тарифы на электроэнергию

Жителям Киева дороже обходятся платежки за воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Госстат называет расходы на сумму 3188,65 грн. В Закарпатской области платежки обходятся в 2651,96 грн, в Киевской области -2571,18 грн.

Продукты в Украине подорожали, в сравнении с июлем прошлого года, на 29,2%. Производители подняли свои цены в пределах Украины на 19,9%, а на экспорт - на 60,3%, сообщает Государственная служба статистики. Производители промышленной продукции подняли цены на свои товары на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, а на экспорт — на 75,1%. Больше всего поднялся в цене сахар — на 77,7%.