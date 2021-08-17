В каких регионах Украины люди больше всего тратятся на продукты

Семьи, которые живут в Закарпатской области, ежемесячно тратили на продукты 8373,91 грн с января по март этого года. Это самая большая сумма по Украине, сообщает Госстат.
На втором месте по затратам Ивано-Франковская область. Там одна семья в месяц покупала продуктов на 6904,19 грн.
Волынская область занимает третье место. Там семья покупала продуктов 6176,11 грн в месяц.
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Жителям Киева дороже обходятся платежки за воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива. Госстат называет расходы на сумму 3188,65 грн. В Закарпатской области платежки обходятся в 2651,96 грн, в Киевской области -2571,18 грн.
Продукты в Украине подорожали, в сравнении с июлем прошлого года, на 29,2%.
Производители подняли свои цены в пределах Украины на 19,9%, а на экспорт - на 60,3%, сообщает Государственная служба статистики.
Производители промышленной продукции подняли цены на свои товары на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, а на экспорт — на 75,1%.
Больше всего поднялся в цене сахар — на 77,7%.
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