Цены на еду в Украину выросли на 30% - Госстат

В Украине выросли цены на еду. Фото: Укринформ

Продукты в Украине подорожали, в сравнении с июлем прошлого года, на 29,2%.

Производители подняли свои цены в пределах Украины на 19,9%, а на экспорт на 60,3%, сообщает Государственная служба статистики.

Производители промышленной продукции подняли цены на свои товары на 42,2%. Цены в пределах Украины выросли на 33,9%, а на экспорт — на 75,1%.

Больше всего поднялся в цене сахар — на 77,7%.

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С июня по июль потребительские цены в Украине выросли на 0,1%. С начала года все подорожало на 6,5%.